Український тренер – про Судакова: «Я не зрозумів, який у цьому сенс»
Раніше лідер Шахтаря офіційно залишив клуб
близько 2 годин тому
Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT оцінив трансфер півзахисника Георгія Судакова з Шахтаря до Бенфіки.
Судаков на позиції форварда з Серветтом? Я, чесно кажучи, не зрозумів, який був в цьому сенс. Жора зіграв на своєму рівні, опустившись нижче, розуміючи, що це був його останній матч за клуб.
Жорі, у Бенфіці перш за все, варто бути готовим змінити налаштування, тренуватись і грати на інших швидкостях. Для того щоб грати між лініями, потрібно якісно орієнтуватись в цій позиції і розуміти пріоритети, коли м'яч до тебе доходить. Опускаючись нижче ти уникаєш тиску між лініями. Жора в Шахтарі перебирав роль плеймейкера відтягнутого, але я не впевнений, що в Бенфіці все буде по старому.
Від нього вимагатимуть більше забивати, атакувати простір за спинами, вриватись в штрафному. Моє бачення, що Судаков опиниться в Бенфіці у некомфортних для себе рамках. Йому доведеться перелаштуватись.
Щодо того, що Судакову не буде комфортно проти клубів середньої руки, тоді чому Бенфіка пішла на угоду з Шахтарем, а не зробила ставку на хлопчика з академії? В таких іграх, де Бенфіка тотально домінуватиме, це може робити свій вихованець. Від Судакова вимагатимуть набагато більшого, коли за тебе дають немалі гроші.
