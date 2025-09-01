Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT оцінив трансфер півзахисника Георгія Судакова з Шахтаря до Бенфіки.

Судаков на позиції форварда з Серветтом? Я, чесно кажучи, не зрозумів, який був в цьому сенс. Жора зіграв на своєму рівні, опустившись нижче, розуміючи, що це був його останній матч за клуб.

Жорі, у Бенфіці перш за все, варто бути готовим змінити налаштування, тренуватись і грати на інших швидкостях. Для того щоб грати між лініями, потрібно якісно орієнтуватись в цій позиції і розуміти пріоритети, коли м'яч до тебе доходить. Опускаючись нижче ти уникаєш тиску між лініями. Жора в Шахтарі перебирав роль плеймейкера відтягнутого, але я не впевнений, що в Бенфіці все буде по старому.

Від нього вимагатимуть більше забивати, атакувати простір за спинами, вриватись в штрафному. Моє бачення, що Судаков опиниться в Бенфіці у некомфортних для себе рамках. Йому доведеться перелаштуватись.

Щодо того, що Судакову не буде комфортно проти клубів середньої руки, тоді чому Бенфіка пішла на угоду з Шахтарем, а не зробила ставку на хлопчика з академії? В таких іграх, де Бенфіка тотально домінуватиме, це може робити свій вихованець. Від Судакова вимагатимуть набагато більшого, коли за тебе дають немалі гроші.