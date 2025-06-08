Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі синьо-жовтих на матч проти Нової Зеландії.

«Він абсолютно в порядку. Зараз у нас є три хороших воротарі. Андрій зіграє у другому матчі. Ми домовилися про це перед цим поєдинком.

Він у хорошій формі, готується до наступного матчу і готовий до клубного чемпіонату світу», – сказав Ребров.