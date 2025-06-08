Ребров визначився з голкіпером збірної України на матч з Новою Зеландією
Поєдинок відбудеться через декілька днів
29 хвилин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі синьо-жовтих на матч проти Нової Зеландії.
«Він абсолютно в порядку. Зараз у нас є три хороших воротарі. Андрій зіграє у другому матчі. Ми домовилися про це перед цим поєдинком.
Він у хорошій формі, готується до наступного матчу і готовий до клубного чемпіонату світу», – сказав Ребров.
Збірна України на старті турніру Canadian Shield в Канаді програла господарям з рахунком 2:4. У цьому матчі зіграли голкіпери Анатолій Трубін та Дмитро Різник.
Календар наступних матчів турніру Canadian Shield
2 тур, 11 червня. 00:00: Нова Зеландія – Україна
2 тур, 11 червня. 03:30: Канада – Кот-д'Івуар
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