В Барселоні стурбовані поведінкою Ямаля поза полем
Клуб і агент Жорже Мендеш контролюватимуть його
Керівництво Барселони висловлює стурбованість нещодавніми публічними висловлюваннями Ламіна Ямаля та підвищеною увагою до його особистого життя, повідомляє Diario SPORT.
За даними джерела, клуб спільно з агентом футболіста Жорже Мендешем має намір встановити суворіший контроль над його активністю в медіа.
Особливу увагу планують приділити інтерв'ю та публікаціям 18-річного гравця у соціальних мережах.
У Барселоні очікують, що Ламін Ямаль зосередиться на відновленні після травми і знову проявлятиме себе через гру, а не за межами футбольного поля.
Раніше повідомлялося, що Ямаль встановив чорну картинку у профілі instagram.
