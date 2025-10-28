Керівництво Барселони висловлює стурбованість нещодавніми публічними висловлюваннями Ламіна Ямаля та підвищеною увагою до його особистого життя, повідомляє Diario SPORT.

За даними джерела, клуб спільно з агентом футболіста Жорже Мендешем має намір встановити суворіший контроль над його активністю в медіа.

Особливу увагу планують приділити інтерв'ю та публікаціям 18-річного гравця у соціальних мережах.

У Барселоні очікують, що Ламін Ямаль зосередиться на відновленні після травми і знову проявлятиме себе через гру, а не за межами футбольного поля.

Раніше повідомлялося, що Ямаль встановив чорну картинку у профілі instagram.