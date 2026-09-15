Тривожні новини для збірної України. Довбик не тренується з Болоньєю та готується до медобстеження
В Італії повідомили подробиці
Форвард Болоньї та збірної України Артем Довбик продовжує займатися за індивідуальною програмою через травму, якої зазнав минулого тижня. Українець поки не повернувся до повноцінних тренувань із командою.
29-річний нападник не потрапив до заявки Болоньї на матч четвертого туру Серії А проти Наполі. Команда Доменіко Тедеско поступилася супернику з рахунком 0:1.
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За інформацією Tuttomercatoweb, Довбик тренується окремо. У середу, 16 вересня, форвард має пройти медичне обстеження. Саме після нього повинні стати відомими характер пошкодження та орієнтовні терміни повернення українця на поле.
Ситуація з Довбиком також важлива для збірної України. Нападник є одним із головних кандидатів на виклик до національної команди, якій належить провести чотири матчі в Лізі націй. Суперниками синьо-жовтих будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
У нинішньому сезоні Довбик встиг провести за Болонью три матчі та забити один гол. Українець відзначився у поєдинку проти Сассуоло, який завершився результативною нічиєю 2:2.
Форвард виступає за Болонью на правах оренди з Роми.