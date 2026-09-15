29-річний нападник не потрапив до заявки Болоньї на матч четвертого туру Серії А проти Наполі. Команда Доменіко Тедеско поступилася супернику з рахунком 0:1.

Форвард Болоньї та збірної України Артем Довбик продовжує займатися за індивідуальною програмою через травму, якої зазнав минулого тижня. Українець поки не повернувся до повноцінних тренувань із командою.

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За інформацією Tuttomercatoweb, Довбик тренується окремо. У середу, 16 вересня, форвард має пройти медичне обстеження. Саме після нього повинні стати відомими характер пошкодження та орієнтовні терміни повернення українця на поле.

Ситуація з Довбиком також важлива для збірної України. Нападник є одним із головних кандидатів на виклик до національної команди, якій належить провести чотири матчі в Лізі націй. Суперниками синьо-жовтих будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

У нинішньому сезоні Довбик встиг провести за Болонью три матчі та забити один гол. Українець відзначився у поєдинку проти Сассуоло, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Форвард виступає за Болонью на правах оренди з Роми.