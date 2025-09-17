Головний тренер Реала Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Марселя (1:0). Його слова наводить Marca.

У грі сталося багато всього, ми добре провели перші півгодини - було багато моментів, ми могли повести в рахунку, але пропустили. Потім гра стала більш рівною, у другому таймі ми атакували, не створюючи стільки моментів, але у мене було відчуття, що ми відпрацьовували, поки вилучення Карвахаля не ускладнило ситуацію.

Ми продемонстрували дух Ліги чемпіонів на «Бернабеу», і рахунок 2:1 дозволив нам оборонятися вдесятьох і отримати три дуже важливі очки. Ми кілька разів перехопили м'яч на половині поля суперника, швидко підключалися, але це була дуже хороша гра. У другому таймі гра трохи сповільнилася, і після вилучення вона пішла по-іншому.

Вилучення можна було уникнути, це дуже прикро, і нам доведеться поговорити про це. Те, що сказав суддя - інше питання. Мбаппе зіграв непогано, він на правильному шляху, забив два голи і справив величезний вплив. У нього хороший особистий і футбольний досвід, і я щасливий працювати з ним. Тут багато яскравих особистостей, і я дуже радий, - сказав Алонсо.