Капітан Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (0:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Важко коментувати, коли команда програє. Напевно, не до кінця відновилися, тому що лише вчора було одне повноцінне тренування. Тому, я думаю, що якоюсь мірою результат сьогоднішнього матчу був закономірним.

ЛНЗ готувався до нашої гри досить тривалий час. Я впевнений, що вони розбирали кожного гравця й добре зіграли в обороні. Це було видно, що ми не могли створити моменти та забити гол. Якщо ми не забиваємо, то важко виграти.

Не можу сказати, що втратили концентрацію. Коли граєш проти таких команд, як ЛНЗ, які добре обороняються, ти в будь-якому разі повинен ризикувати, щось придумати нестандартне, щоб забити гол. Ми хотіли це зробити через центр поля – не вдалося. Не встигли порушити правила – і пропустили гол.

Це нормально, коли команда так обороняється, що вона буде вибігати в контратаку. Це так у футболі, тому що вони відбирають м’яч, і в них два нападники стоять плюс-мінус свіжі. На них одразу йшла передача, і вони вибігали.

Не призначений пенальті? Я не бачив, я саме подавав, тому не знаю. Я, в принципі, вже не здивований, що не ставлять пенальті. Травма Ярмоленка? Литковий м’яз розболівся.

Не було жодного тиску, що ми не програвали. Просто добре грали в обороні, створювали свої моменти й забивали голи. Зараз, коли в нас багато переїздів, немає такого тренувального циклу й десь, можливо, не вистачає свіжості або сил, то важко розуміти, чого не вистачає. Коли команда виграє, то, здається, все добре. А коли команда програє, то вже шукаєш всюди, в чому проблема.