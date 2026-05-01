Сергій Разумовський

Футбольна асоціація Англії ще в січні ухвалила рішення про дискваліфікацію вінгера Челсі Михайла Мудрика. Про це повідомляє BBC Sport, уточнюючи, що інформація про санкції тривалий час залишалася непублічною.

За даними джерела, про це рішення знало лише дуже обмежене коло людей із найближчого оточення футболіста, а також невелика кількість співробітників Челсі. Така закритість пояснюється правилами антидопінгової програми FA, яка передбачає максимальну конфіденційність на всіх етапах розгляду подібних справ.

Ідеться не лише про результати тестування, а й про внутрішні процедури, юридичні консультації та офіційні обговорення, які відбуваються без розголосу. У FA дотримуються такого підходу для того, щоб захистити приватність спортсменів до остаточного завершення всіх процесуальних дій.

Раніше в медіа вже з’являлася інформація, що Михайла Мудрика дискваліфікували на чотири роки. Згодом стало відомо, що 26 лютого 2026 року український футболіст звернувся з апеляцією до Спортивного арбітражного суду, оскаржуючи рішення Футбольної асоціації Англії, яка вела розгляд його справи.

Нагадаємо, що ще у грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили заборонену речовину мельдоній. Відтоді ця історія набула значного резонансу, адже йдеться про одного з найвідоміших українських футболістів, який виступає на високому рівні в англійському чемпіонаті.

Останній на цей момент офіційний матч Михайло Мудрик провів наприкінці листопада 2024 року. Тоді в поєдинку групового етапу Ліги конференцій сезону 2024/25 Челсі на виїзді обіграв Гайденгайм з рахунком 2:0, а сам українець відзначився забитим м’ячем.

Ситуація навколо футболіста залишається однією з найрезонансніших у його кар’єрі, а остаточну крапку в цій справі тепер може поставити розгляд апеляції в Спортивному арбітражному суді.