Сергій Разумовський

Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав максимально можливу чотирирічну дискваліфікацію за звинуваченні у вживанні допінгу. Це загострило дискусію в Англії навколо кадрової політики лондонського клубу та його давніх проблем на лівому фланзі атаки. На цьому тлі футбольний оглядач Daily Mail звернув увагу на показову тенденцію, яку він фактично охарактеризував як справжнє «прокляття» для Челсі, пов’язане саме з позицією лівого вінгера.

Журналіст Кіран Гілл зазначив, що історія з Мудриком стала лише черговим епізодом у низці невдач, які переслідують Челсі на цій ділянці поля. Українець, за якого клуб заплатив 89 мільйонів фунтів стерлінгів [ще не заплатив, адже 30% з них – бонуси для Шахтаря], нині відсторонений від футболу після невдалого допінг-тесту і не виходив на поле з 28 листопада 2024 року. Саме навколо цієї ситуації й виникла нова хвиля критики, оскільки Мудрик свого часу розглядався як один із найдорожчих і найперспективніших проєктів клубу в атаці.

Однак, як підкреслює Гілл, Мудрик далеко не єдиний футболіст, чия кар’єра або перебування в Челсі на лівому фланзі виявилися проблемними. Серед таких прикладів він навів Рахіма Стерлінга, трансфер якого свого часу коштував лондонцям 50 мільйонів фунтів. Попри великі очікування, англієць зрештою опинився поза основною обоймою, був переведений до резерву, а згодом залишив клуб після дострокового розірвання контракту.

Ще одним прикладом журналіст назвав Джейдона Санчо. Його прихід до Челсі відбувся на правах оренди, однак цей союз також не дав очікуваного ефекту. За інформацією оглядача, клуб навіть заплатив 5 мільйонів фунтів стерлінгів, аби не оформлювати повноцінний трансфер після завершення єдиного сезону гравця в синій футболці. Такий розвиток подій лише посилив враження, що Челсі системно не може знайти стабільне та ефективне рішення для лівого краю атаки.

У своєму переліку Гілл також згадав Джеймі Гіттенса, якого оцінюють у 52 мільйони фунтів стерлінгів. За словами журналіста, цей футболіст поки що не виправдав покладених на нього надій у Прем’єр-лізі: він не забив жодного м’яча, віддав лише дві результативні передачі, а з січня ще й перебуває поза грою через травму. Така статистика, на думку автора, також підживлює розмови про системні труднощі клубу саме на цій позиції.

Окремо оглядач звернув увагу й на ситуацію з Алехандро Гарначо, який, за його словами, перебрався до Челсі з Манчестер Юнайтед за 40 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому журналіст доволі критично оцінив перспективи аргентинця в лондонській команді. Він згадав, що в останньому матчі проти Лідса вболівальники схвально відреагували на його заміну на Коула Палмера, а самого Гарначо охарактеризував як приємного хлопця, який, утім, нібито не підходить Челсі. На думку Гілла, вже цього літа клуб має розглянути варіант із його продажем.

Таким чином, у британських медіа історія з можливим тривалим покаранням Мудрика стала не лише окремою новиною про українського футболіста, а й приводом знову повернутися до ширшої проблеми Челсі. Йдеться про багаторічну нестабільність на лівому фланзі, де клуб витрачав великі кошти, змінював виконавців, однак так і не отримав стабільної віддачі, на яку розраховував. Саме тому слова про «прокляття» цієї позиції в лондонській команді дедалі частіше звучать уже не як емоційне перебільшення, а як влучне узагальнення невдалого кадрового курсу.

Раніше повідомлялося, що Мудрик оскаржує рішення FA щодо допінгу в CAS.