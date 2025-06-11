«Ці матчі дуже корисні». Ребров підбив підсумки турніру в Канаді

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після заключного матчу на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) підбив підсумки товариського турніру. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Нам було дуже приємно грати в Канаді. Навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку, багато українців нас вітали. Це дуже приємно. І ті глядачі, які прийшли на стадіон, нас підтримали й у грі з Канадою, ми дуже вдячні.

Ці матчі дуже корисні для нас. Три місяці ми не збиралися, але тут особливі поєдинки, адже ми відчували підтримку української громади.

На цьому зборі ми дивилися на нових гравців, яких викликали. Будь-яка товариська гра допомагає. Коли збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у клубах зовсім інші, ніж у національній команді. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.