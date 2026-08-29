Павло Василенко

Руслан Маліновський прокоментував своє вилучення у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша та звернувся до вболівальників Трабзонспор» після розгромної поразки.

Український півзахисник отримав пряму червону картку вже на 13-й хвилині зустрічі. Маліновський не втримав м’яч під контролем і жорстко вступив у боротьбу, залишивши свою команду в меншості на тривалий час.

«Вчорашній матч залишив глибоке враження, і я повністю розділяю ваш біль та розчарування. Протягом моєї тривалої кар'єри в Італії я не отримав жодної прямої червоної картки. Цього разу мені не пощастило. Це була випадковість. Я поважаю ваші емоції», – написав Маліновський в Instagram.

Українець також закликав фанатів не залишати команду без підтримки, незважаючи на невдалий результат.

«Ми знаємо, як сильно ви чекали на цю перемогу і наскільки боляче програвати, коли ви так багато від неї очікували. Попереду нові матчі. Прямо зараз команді потрібні ваші серця та підтримка. Ми проходимо через цю кризу разом. Вірте в команду, і ми повернемося сильнішими».

Після вилучення Маліновського Трабзонспор пропустив чотири м’ячі та зазнав розгромної поразки.

У підсумку Ференцварош переміг з рахунком 4:0, а за сумою двох матчів – 5:0. Угорський клуб вийшов до основного етапу Ліги Європи, тоді як Трабзонспор продовжить виступи в Лізі конференцій.