Володимир Кириченко

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі на домашній матч 30-го туру Ла Ліги проти Вільярреала (1:0).

Для 28-річного українця це був 100-й матч в Ла Лізі у карʼєрі. За цей період він забив 18 голів та віддав 22 асисти.

Віктор став 9-м українцем, який зіграв 100+ матчів у топ-5 лігах.

Раніше це досягнення підкорили: Андрій Шевченко (274 гри), Руслан Маліновський (201), Андрій Воронін (182), Олександр Зінченко (150), Віктор Скрипник (138), Віталій Миколенко (136), Олександр Заваров (118), Ілля Забарний (100).

Нагадаємо, Жирона мінімально обіграла Вільярреал. Циганков провів увесь матч, Ванат травмувався.