Циганков може підписати нову угоду з Жироною
Каталонці хочуть бачити українця в наступному сезоні
близько 4 годин тому
Боси Жирони планують підписати нові контракти з вінгером Віктором Циганковим та захисником Арнау Мартiнесом. Про це повідомляє Estadio Deportivo.
Раніше з’явилась інформація, що каталонський клуб може продати 28-річного українця цього літа у разі непродовження контракту, який розрахований до літа 2027 року.
Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. Мартiнес приєднався до каталонців у 2020 році, його контракт з клубом також закінчується наступного літа.
Раніше стало відомо, що Циганков може втратити наставника в Іспанії – нідерландський гранд розпочав переговори з тренером.
