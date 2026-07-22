Павло Василенко

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков перебуває за крок від зміни клубу в літнє трансферне вікно. За інформацією турецького журналіста Ебубекіра Джана, 28-річний футболіст уже дав згоду на перехід до Трабзонспора.

Повідомляється, що віцепрезидент турецького клубу Ібрагім Шахінкайя вирушив до Іспанії, щоб завершити переговори із Жироною та узгодити фінальні деталі майбутньої угоди. Саме Циганков вважається головною трансферною ціллю Трабзонспора цього літа, випереджаючи інших кандидатів на підсилення атакувальної лінії.

За даними джерела, сторони наблизилися до домовленості, а офіційне оформлення трансферу може відбутися вже найближчими днями.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. За цей час українець провів 119 матчів у всіх турнірах, забив 20 м'ячів і віддав 23 результативні передачі, ставши одним із лідерів каталонської команди.

У сезоні-2025/26 вінгер зіграв 36 поєдинків, записавши до свого активу вісім голів і дев'ять асистів.