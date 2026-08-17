Сергій Разумовський

Вінгер Жирони Віктор Циганков кілька тижнів тому під час розмови з головним тренером Кіке Альваресом заявив, що більше не хоче бути залученим до складу каталонської команди. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 15 серпня, приблизно опівночі, 28-річний українець отримав повідомлення про включення до заявки Жирони на матч першого туру Сегунди проти Леганеса. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Повідомлення про потрапляння до заявки нібито розлютило Циганкова. За словами Альвареса, футболіст відмовився виходити на заміну під час зустрічі. Українець не з’явився на полі, хоча перебував у заявці команди.

Раніше також повідомлялося, що після фінального свистка в роздягальні Жирони сталася бійка. За даними AS, учасником інциденту був Циганков, а також один із представників медичного персоналу клубу.

Український вінгер приєднався до Жирони взимку 2023 року. Каталонці заплатили київському Динамо за його трансфер 5 млн євро.

За час виступів у складі Жирони Циганков провів 119 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі.