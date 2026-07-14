Павло Василенко

Півзахисник збірної України та Жирони Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа, але, схоже, не залишить іспанську Ла Лігу. За інформацією порталу La Grada, головним претендентом на 27-річного вінгера став Еспаньйол.

За даними джерела, ключову роль у можливому трансфері відіграє бажання самого футболіста залишитися в Каталонії. Саме тому Еспаньйол, який також представляє цей регіон, наразі є пріоритетним і фактично єдиним варіантом для продовження кар'єри українця. Повідомляється, що Циганков готовий активно сприяти переходу, якщо переговори між клубами просунуться.

Минулого сезону Жирона не змогла зберегти місце в елітному дивізіоні. Команда набрала 41 очко, фінішувала на 19-й позиції турнірної таблиці Ла Ліги та вилетіла до Сегунди.

Попри невдалий сезон клубу, Циганков залишався одним із лідерів команди. У кампанії-2025/26 українець провів 34 матчі в усіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Його контракт із Жироною чинний до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 мільйонів євро.