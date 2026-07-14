Українець залишається в Ла Лізі? Циганков близький до нового клубу в Іспанії
Відомі деталі потенційного переходу футболіста
19 хвилин томуПідписатися в
Півзахисник збірної України та Жирони Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа, але, схоже, не залишить іспанську Ла Лігу. За інформацією порталу La Grada, головним претендентом на 27-річного вінгера став Еспаньйол.
За даними джерела, ключову роль у можливому трансфері відіграє бажання самого футболіста залишитися в Каталонії. Саме тому Еспаньйол, який також представляє цей регіон, наразі є пріоритетним і фактично єдиним варіантом для продовження кар'єри українця. Повідомляється, що Циганков готовий активно сприяти переходу, якщо переговори між клубами просунуться.
Минулого сезону Жирона не змогла зберегти місце в елітному дивізіоні. Команда набрала 41 очко, фінішувала на 19-й позиції турнірної таблиці Ла Ліги та вилетіла до Сегунди.
Попри невдалий сезон клубу, Циганков залишався одним із лідерів команди. У кампанії-2025/26 українець провів 34 матчі в усіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Його контракт із Жироною чинний до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 мільйонів євро.