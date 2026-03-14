Два асисти Циганкова допомогли Жироні розгромити Атлетік у Ла Лізі
Владислав Ванат на полі провів 70 хвилин
близько 2 годин тому
Жирона на домашній арені розгромила Атлетік у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Ключову роль у перемозі каталонців відіграли українські легіонери.
Господарі вийшли вперед уже на 4-й хвилині — Уго Рінкон реалізував передачу Віктора Циганкова. На 77-й хвилині Аззедін Унахі подвоїв перевагу, а крапку в матчі на останніх хвилинах поставив Клаудіо Ечеверрі. Останньому знову асистував Циганков, оформивши дубль із результативних передач.
Віктор Циганков відіграв повний поєдинок. Ще один українець, нападник Владислав Ванат, вийшов у стартовому складі та провів на полі 70 хвилин.
Прімера. 28-й тур
Голи: Рінкон, 4, Унахі, 77, Ечеверрі, 90+3
Реал планує оформити 6 трансферів для підсилення складу перед сезоном-2026/27.
Поділитись