Головний тренер Жирони Мічел повідомив, що у майбутній грі проти Еспаньйола його команді доведеться обходитися без Віктора Циганкова на правому фланзі атаки.

За словами наставника, український вінгер поки не готовий повернутися на поле, оскільки все ще відбувається етап відновлення після травми.

«Завтра ми нікого не повернемо до складу з травмованих. Ми вже говорили, що Циганков залежить від свого самопочуття, як і Абель Руїс. Щодо Давида Лопеса і Лемара, їм потрібно пройти період відновлення, і в них все йде добре», – цитує Мічела MARCA.

Цього сезону Циганков взяв участь у двох матчах каталонського клубу, провівши на полі 168 хвилин і відзначившись однією результативною передачею. Жирона зараз займає останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі всього два очки.

