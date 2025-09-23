Жирона знову без перемоги. Як Ванат і Ко зіграли на виїзді проти Атлетіка
Команди сильнішого не визначили
13 хвилин тому
Фото - ФК Жирона
У матчі шостого туру Ла Ліги Атлетік на своєму полі приймав Жирону. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Гості вийшли вперед на початку першого тайму – відзначився Унахі. Атлетік відігрався на 48-й хвилині завдяки точному удару Хаурегісара.
Український нападник Жирони Владислав Ванат вийшов в стартову складі і був замінений на 86-й хвилині.
Інші українці каталонської команди – голкіпер Владислав Крапивцов та вінгер Віктор Циганков – не потрапили у заявку.
Жирона цього сезону ще не перемагала. Команда українців займає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги з двома очками. Атлетік – 5-й (10 балів).
Ла Ліга, 6-й тур
Атлетік – Жирона – 1:1
Голи: Хаурегісар, 48 – Унахі, 9.