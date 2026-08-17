Павло Василенко

Скандал навколо українських футболістів Жирони Віктора Циганкова та Владислава Ваната отримав продовження. Іспанський журналіст Алекс Луна повідомив нові деталі ситуації, яка виникла після стартового матчу сезону Сегунди проти Леганеса (1:1).

За його інформацією, керівництво каталонського клубу вже розглядає поведінку обох українців на внутрішньому рівні. Наразі невідомо, чи будуть застосовані до футболістів якісь санкції, однак ситуація викликала негативну реакцію всередині команди.

Як зазначає Луна, після завершення матчу деякі гравці Жирони відкрито висловилися проти подібних дій. Вони дали зрозуміти, що не готові терпіти поведінку, яка може зашкодити атмосфері в роздягальні, клубу та його відносинам із уболівальниками.

Журналіст також наголосив, що частина футболістів продовжує демонструвати повну відданість Жироні та готова боротися за команду незалежно від власних трансферних перспектив.

Конфлікт загострився після того, як Циганков, за даними іспанських ЗМІ, відмовився переодягатися та перебувати на лаві запасних у матчі з Леганесом. Ванат також опинився в центрі скандалу, хоча українець уже спростував інформацію про свою відмову грати.

Циганков виступає за Жирону з початку 2023 року. За цей час 28-річний вінгер провів 119 матчів, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. Його контракт із каталонським клубом розрахований до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.

Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо влітку минулого року. Сума трансферу становила 15 мільйонів євро. У складі іспанської команди нападник провів 29 матчів, забив десять голів і зробив дві результативні передачі.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість Владислава становить 15 мільйонів євро.