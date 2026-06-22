Павло Василенко

Український вінгер Жирони Віктор Циганков не поспішає переходити до Трабзонспора. Про це повідомляє X-акаунт Firtina Sports з посиланням на журналіста Хасана Тюнджела.

Зазначається, що керівництво турецького клубу залишилося незадоволеним такою позицією українського гравця. У Трабзонспорі очікували більш швидкої та конкретної відповіді, однак вінгер попросив паузу.

Раніше клуб вже надавав гравцю час для визначення свого майбутнього, однак за цей період позитивної відповіді від Циганкова не надійшло. Така ситуація викликає роздратування у керівництва турецького клубу, яке розраховує на швидке вирішення питання щодо майбутнього вінгера.

У сезоні 2025/2026 Циганков провів у складі Жирони 34 матчі, забив сім голів та віддав п'ять асистів.

За підсумками минулого сезону Жирона вилетіла до Сегунди.