Українського гравця Жирони Віктора Циганкова було включено до символічної збірної 16-го туру Ла Ліги відразу за двома авторитетними версіями WhoScored і Marca.

У матчі проти Реала Сосьєдад Жирона здобула перемогу з рахунком 2:1 багато в чому завдяки Циганкову. Українець оформив дубль, адже на 76-й хвилині він відновив рівність, а вже на 84-й хвилині влучним ударом приніс своїй команді три очки.

Яскравий виступ не залишився без високої оцінки і статистичний портал WhoScored поставив Циганкову 8,9 бала, що стало одним із найкращих показників туру.

Півзахисник збірної України опинився у символічній збірній тижня в компанії зірок іспанського чемпіонату, серед яких Джуд Беллінгем з Реала, Рафінья з Барселони та лідер Атлетіко Антуан Грізманн.

У наступному турі Ла Ліги Жирону чекає домашній матч проти Атлетіко, який відбудеться 21 грудня і розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після 16 турів команда набрала 15 очок і посідає 18-е місце у турнірній таблиці, перебуваючи у зоні вильоту.