Головний тренер Реала Хабі Алонсо визначив склад на майбутню зустріч із Жироною, включивши до заявки 23 футболісти. До команди знову повернувся Тібо Куртуа, який пропускав матч Ліги чемпіонів проти Олімпіакосу.

Поява бельгійського кіпера у заявці помітно зменшує шанси Андрія Луніна отримати ігровий час. При цьому проблеми в обороні у мадридців зберігаються: Дані Карвахаль, Дін Хейсен і Давід Алаба залишаються поза строєм через травми, а Рауль Асенсіо вибув через гастроентерит.

Нагадаємо, Реал зіграє у гостях проти Жирони у неділю, 30 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Лунін вразив топ-клуб Серії А у матчі проти Олімпіакоса.