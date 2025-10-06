Сергій Стаднюк

Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) провела жеребкування 1/64 фіналу Кубка Короля. Саме з цієї стадії до боротьби долучається Жирона, у складі якої виступають українці Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат.

Суперником каталонців стане клуб Констанція, що представляє Терсеру Федерасьйон. Це п’ятий за рівнем дивізіон іспанського футболу. Матч заплановано на 29 жовтня. Стартовий свисток – о 19:00, однак це поки лише базові дата та час. RFEF додатково ще винесе остаточне рішення щодо цього питання. Однак точно поєдинок відбудеться вже після міжнародної паузи.

У разі виходу до наступного раунду Жирона орієнтовно зіграє 3 грудня на подальшій стадії. З 1/16 фіналу до турніру приєднаються гранди – Барселона, мадридські Реал і Атлетико, а також Атлетік. Базовою датою цієї стадії є 17 грудня, а фінал відбудеться 25 квітня.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є Барселона, яка у фіналі минулого сезону перемогла Реал з рахунком 3:2. Для Жирони ж минулий виступ у турнірі завершився розчаруванням – команда Мічела Санчеса вилетіла від Лонгроньєса з четвертого дивізіону, поступившись у серії пенальті після нульової нічиєї в основний час. Цікаво, що у воротах суперника наприкінці зустрічі грав польовий футболіст.