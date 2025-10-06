У федерації футболу Іспанії ухвалили важливе рішення щодо Жирони. Що сталося?
Команда Крапивцова, Циганкова та Ваната відчує його на собі вже наприкінці жовтня
10 хвилин тому
Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) провела жеребкування 1/64 фіналу Кубка Короля. Саме з цієї стадії до боротьби долучається Жирона, у складі якої виступають українці Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат.
Суперником каталонців стане клуб Констанція, що представляє Терсеру Федерасьйон. Це п’ятий за рівнем дивізіон іспанського футболу. Матч заплановано на 29 жовтня. Стартовий свисток – о 19:00, однак це поки лише базові дата та час. RFEF додатково ще винесе остаточне рішення щодо цього питання. Однак точно поєдинок відбудеться вже після міжнародної паузи.
У разі виходу до наступного раунду Жирона орієнтовно зіграє 3 грудня на подальшій стадії. З 1/16 фіналу до турніру приєднаються гранди – Барселона, мадридські Реал і Атлетико, а також Атлетік. Базовою датою цієї стадії є 17 грудня, а фінал відбудеться 25 квітня.
Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є Барселона, яка у фіналі минулого сезону перемогла Реал з рахунком 3:2. Для Жирони ж минулий виступ у турнірі завершився розчаруванням – команда Мічела Санчеса вилетіла від Лонгроньєса з четвертого дивізіону, поступившись у серії пенальті після нульової нічиєї в основний час. Цікаво, що у воротах суперника наприкінці зустрічі грав польовий футболіст.
