Циганков — у старті, Ванат — поза заявкою. Склад Жирони на гру з Райо Вальєкано
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Стали відомі стартові склади команд на матч 35-го туру іспанської Ла Ліги, у якому Райо Вальєкано прийматиме Жирону. Зустріч відбудеться у Мадриді на арені Естадіо де Вальєкас.
Український вінгер каталонців Віктор Циганков вийде на поле з перших хвилин. Водночас інший українець Жирони — голкіпер Владислав Крапивцов — розпочне гру на лаві запасних.
Нападник Владислав Ванат не зможе допомогти гостям у цьому турі. Форвард не потрапив до заявки на гру через ушкодження.
Райо Вальєкано після історичного виходу до фіналу єврокубка повертається до Ла Ліги матчем проти Жирони.
