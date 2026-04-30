Циганков знову потрапив на радари клубу із Туреччини
За гравцем збірної України продовжують полювання
31 хвилину тому
Віктор Циганков / Фото - Girona
Трабзонспор зацікавлений в послугах вінгера Жирони Віктора Циганкова. Про це повідомляє Fotomac.
Турецький клуб хоче підписати нових футболістів на фланги атаки, і 28-річний Циганков знову потрапив до шортлиста.
Раніше він був однією з цілей Трабзонспора у літнє трансферне вікно-2025.
Контракт Віктора з Жироною розрахований до 30 червня 2027-го. Цього сезону він забив 7 голів та віддав 4 асисти в 29 матчах.
