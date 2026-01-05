Циганкова визнали найкращим гравцем матчу Ла Ліги
Жирона вибралася з зони вильоту
близько 3 годин тому
Віктор Циганков/фото: Жирона
Уболівальники Жирони визнали півзахисника збірної України Віктора Циганкова найкращим гравцем поєдинку проти Мальорки. Каталонський клуб зумів обіграти суперника з рахунком 2:1, завдяки чому вибрався із зони вильоту Ла Ліги.
Гол у складі Жирони також забив український нападник Владислав Ванат, проте саме Циганков отримав найбільшу кількість голосів від фанів команди.
У поточному сезоні на рахунку Віктора п'ять забитих м'ячів та дві гольові передачі, тоді як Ванат відзначився п'ятьма голами та одним асистом.
Після цієї перемоги Жирона піднялася на 17-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 18 очок.