Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик прокоментував можливе посилення тренерського штабу київського Динамо. На його думку, наставнику команди Ігорю Костюку слід дати час, щоб розібратися в ситуації всередині колективу.

Циганик також оцінив роботу Динамо під керівництвом Костюка та зазначив, що команда впоралася непогано, тому поспішати з радикальними рішеннями не варто.

«З приводу тренерського штабу, підсилення тренерського штабу, я думаю, що зараз Костюк над тим сильно думає взагалі. Потрібне йому підсилення, не потрібне йому підсилення, що потрібно зробити. Розумієте, ти коли потрапляєш в таку ситуацію, тобі треба спочатку розібратися взагалі, що там відбувається

Ну, але з огляду на те, як зараз працював тренерський штаб, останні кілька матчів, я вважаю, що він достатньо непогано працював і команда була, в принципі, готова до того, щоб давати якусь певну давати конкурентність, давати певний результат», — сказав Циганик на своєму ютуб-каналі.