Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор підбив підсумки матчу 3 туру Серії А проти Інтера (4:3). Його слова наводить Football Italia.

Інтер приїхав сюди перемагати, і це команда світового рівня. Ми не показали своєї звичної гри, зокрема в пресингу, але бажання перемогти, навіть у гравців, які вийшли на заміну, ніколи не зникало. Не знаю, чи можна сказати, що ми заслужили перемогу, можливо, варто оцінити гру як рівну, і нічия була б справедливим результатом.

Ми хотіли пресингувати, але не впоралися з цим добре. Ми занадто швидко відступали, хоча ідея була тримати суперника в центральній зоні. Втім, перемога, навіть без блискучої гри, все одно важлива.

Матч був особливим через велику кількість голів і постійну зміну рахунку. Зрештою, удар Аджича вирішив долю гри. Він сильний гравець, і ми планували дати йому зіграти. Велика перемога, адже вона була здобута проти великої команди. Перед матчем я бачив забагато перебільшених суджень про Інтер.

Можна було зіграти краще, я хотів, щоб ми пресингували вище і краще контролювали м’яч. Але у деяких гравців були проблеми після матчів за збірні. У першій грі після паузи ніколи не почуваєшся ідеально. Ми дуже хотіли виграти цей матч, і хлопці відчували, що можуть це зробити, - розповів Тудор.