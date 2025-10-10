Голкіпер збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін може змінити клуб найближчим часом.

Як повідомляє InterLive, воротар має намір зробити крок уперед у кар'єрі та шукає новий виклик. Найбільш вірогідним напрямом вважається Англійська Прем'єр-ліга, проте інтерес до нього виявляють і клуби із Серії А.

Особливу увагу до українця зберігає Інтер, який незабаром може активізуватися. Також серед можливих претендентів називають Мілан та Ювентус.

Цього сезону Трубін провів 13 матчів, пропустив сім м'ячів і вісім разів завершував зустрічі без пропущених голів.

Раніше повідомлялося, що Трубін серйозно налаштований на жовтневі матчі збірної України.