Скромні Фарерські острови здобули сенсаційну розгромну перемогу. Відео
Представники однієї з найменших країн Європи шокували гостей
близько 1 години тому
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Фарерських островів на своєму полі розгромила Чорногорію.
Господарі оформили одну з найгучніших сенсацій кваліфікації. Уже на 16-й хвилині Серенсен відкрив рахунок, а незадовго потому автоголом відзначився Роганович.
Вже після перерви автор першого голу Фарер оформив дубль, а крапку в матчі поставив Фредеріксберг, реалізувавши пенальті. Господарі продемонстрували чудову організацію гри й ефективність у завершальній фазі атак.
До вашої уваги огляд матчу.
Збірна Фарерських островів сенсаційно набрала дев’ять очок у групі L. Проте мріяти про ЧС, мабуть, не варто, Чехія (13) все ж задалеко.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, сьомий тур
Фарерські острови – Чорногорія 4:0
Голи: Серенсен, 16, 55, Роганович, 36, (автогол), Фредеріксберг, 71 (пен.)
Фарери: Ламгауге – Фере, Ватнгамар, Едмундссон – Даніельсен (Беньямінсен, 82), Андреасен, Хендрікссон (Турі, 68), Агнарссон – Фредеріксберг (Кнудсен, 76), Ольсен (Едмундссон Й, 68), Серенсен (Юстінуссен, 76)
Чорногорія: Нікич – Вукчевич, Савич, Шипчич, Роганович (Цамай, 66) – Перович (Дьюканович, 60), Шимун, Бакич – Аджич (Байович, 66) – Крстович, Осмаїч (Костич, 82)
Попередження: Шимун, 52, Вукчевич, 65
