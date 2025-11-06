Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка відповів на запитання про те, що вартість Брейдабіка приблизно рівна з Ільвесом, якого «гірники» вже громили у цьому сезоні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Кожна команда має свої принципи і стиль гри. Якщо подивитися на «Ільвес», то зараз вони борються за чемпіонство у своєму національному чемпіонаті, фінській лізі, і лише після останнього матчу втратили перше місце, зараз перебувають на другій позиції. Звісно, я не хочу проводити прямі паралелі, та як людина зі світу футболу можу сказати, що між цими двома командами є певна схожість, і вона зовсім непогана.

Щодо досвіду гри проти ісландців у складі збірної Туреччини, власне, це саме те, що я казав гравцям під час аналітичної наради. Я згадав, що серед нас є футболісти, які грали проти Ісландії за національну збірну України, і сказав: ви знаєте, наскільки складно грати проти них. Звісно, «Брейдаблік» і збірна Ісландії не мають абсолютно однакових характеристик, у них є схожі риси, але «Брейдаблік» більше прагне грати в пас і контролювати м’яч, порівняно зі збірною. Натомість національна команда Ісландії, проти якої я грав, була дуже міцною: вони добре діяли в єдиноборствах, чудово виконували вкидання, кутові, штрафні удари. «Брейдаблік» сильний в інших аспектах гри, але, безумовно, має ту футбольну майстерність, притаманну ісландцям. Ми будемо готові до цього, але це слушне зауваження – саме про це я говорив своїм гравцям на нараді.

Я завжди був відвертою людиною, і, звісно, з «Брейдабліком» буде складно мати ту саму мотивацію, яку ми мали в протистоянні з «Динамо», адже це зовсім інша гра. Сподіваюся, ми збережемо той самий рівень мотивації, але мої гравці повинні завтра виявити повагу до футболу. Після поразки будь-яка команда може показати реакцію, але великі команди здатні демонструвати її і після великих перемог. Тож матч з «Динамо» був хорошим, але завтра нам потрібно показати такий самий рівень концентрації та гри – і це стане справжнім випробуванням для моїх гравців з точки зору їхньої футбольної поведінки. У футболі можна виграти, можна й програти, але важливо те, як ти граєш, і саме це завтра стане перевіркою для моїх футболістів.