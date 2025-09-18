Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився подробицями свого спілкування з гравцями та пояснив, на яких принципах будуються стосунки між тренерським штабом та кожним футболістом команди.

«Я ніколи не сперечався зі своїми гравцями. Гравці не хочуть сперечатися зі мною, і я також. Вони знають, що вибір тренера визначається не лише грою. Іноді це аналіз суперника, іноді – відчуття тренера...

Гравець не може враховувати усі дані. Тому він має довіряти своєму тренеру. Є інші аспекти вибору тренера. Гравці дуже розумні. В епоху соціальних мереж неможливо брехати. Все треба казати у обличчя. Дуже важливо, як ти це кажеш.

Потрібно пам'ятати, що гравці – люди. Для мене вони передусім люди. Тому що зі мною не завжди так поводилися у житті. Гравці роблять помилки, і іноді їм навіть не потрібно вибачатися. Але якщо вони збивають командний ритм і починають думати індивідуально, тоді й починаються проблеми. Тому що якщо команда досягає своєї мети, то й індивідуальні цілі йдуть за цим», – сказав Туран для Mackolik.