Президент Фенербахче Алі Коч розповів, що у літнє трансферне вікно клуб намагався отримати бразильського флангового гравця Кевіна, який тоді ще захищав кольори донецького Шахтаря.

«Ми задавалися питанням, чи можемо підписати Кевіна з донецького Шахтаря за 20-25 млн євро. Але він перейшов у Фулхем за 40 млн. Ми дуже його хотіли», – сказав Коч в ефірі TRT Spor.

Однак футболіст вибрав інший варіант і підписав довгостроковий контракт із Фулхемом, розрахований до літа 2030 року. Вже на початку сезону Кевін дебютував в Англійській Прем'єр-лізі у матчі проти Лідса, але результативними діями відзначитись не зумів.

Раніше повідомлялося, що екстренер Фенербахче Жозе Моурінью може очолити Бенфіку.