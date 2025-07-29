Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран високо оцінив своїх підопічних, зазначивши, що кожен із гравців команди має значний потенціал для ростута розвитку.

«Коли я прийшов у клуб, я знав про потенціал своїх гравців, тому не був надто здивований. Точніше було б сказати, що я був вражений.

Насправді я дуже задоволений усіма: їхньою робочою етикою, самовідданістю та здатністю швидко адаптуватися до тактичних вимог. У нас дуже талановита і молода команда. Всі говорять про наших бразильських гравців – я захоплююся їхнім талантом, але я думаю, що всі наші футболісти мають великий потенціал.

У Шахтарі глибоко вкорінена культура розкриття та розвитку талантів. Я вірю, що у нашій команді є футболісти, які в майбутньому зроблять велику кар'єру у світовому футболі. Моє завдання – розвивати їхні здібності та покращувати їхню гру. А щодо того, за скільки їх можна буде продати – то вже питання до Даріо Срни», – сказав Туран для Weszlo.com.