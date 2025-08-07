Туран назвав стартовий склад Шахтаря на перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи з Панатінаїкосом
Поєдинок пройде в Афінах
14 хвилин тому
Сьогодні пройде перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому донецький Шахтар на виїзді зіграє з Панатінаїкосом.
Головний тренер «гірників» Арда Туран назвав стартовий склад команди на цей поєдинок.
Шахтар: Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Невертон, Аліссон – Еліас.
Запасні: Фесюн, Твардовський, Азаров, Грам, Конопля, Фаріна, Егіналдо, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назаріна, Педріньо.
Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Переможець цієї пари зустрінеться з турецьким Самсунспором у етапі плей-оф відбору Ліги Європи.
Команда, яка програє у парі Шахтар – Панатінаїкос зіграє у раунді плей-оф Ліги конференцій з переможецем пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).