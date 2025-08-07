Павло Василенко

Грузинський захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолеішвілі на правах оренди гратиме за німецький Гамбург.

Угоду розраховано до завершення сезону-2025/26, повідомляє пресслужба «гірників».

Гочолеішвілі виступає за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі «гірників» 40 матчів (1 гол та 3 асисти). У поточному сезоні фулбек узяв участь у чотирьох іграх донеччан у Лізі Європи та в УПЛ.

Гамбург повернувся до елітного дивізіону й в сезоні-2025/26 виступатиме в Бундеслізі.