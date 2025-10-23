Головний тренер Шахтаря Арда Туран озвучив свої очікування від матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

На нас чекає складна гра, попри те, що, здається, ми тут приймаємо суперника. Ми їхали сюди 10 годин. Це важливий суперник, і я вважаю, що їхнє місце в турнірній таблиці не відображає реальності. Це не зовсім показово, адже за багатьма статистичними показниками в лізі вони серед найкращих. Ми маємо велику повагу до цього суперника, маємо велику повагу до їхньої футбольної культури. Завтра буде справді важкий матч, і я думаю, це чудова можливість випробувати наших молодих гравців і побачити їхній справжній рівень.

Щодо суперника нас цікавить лише те, що він робить на полі. У них дуже сильний головний тренер, якого ми дуже поважаємо, і він досяг великих успіхів у своїй кар’єрі. Маємо до них велику повагу, тому зосереджуємося лише на грі, як я вже сказав. Але, якщо завтра з’являться якісь новини, щось нове, ми також будемо готові до цього на полі.

Ротація? Скажу чесно, ми готувалися до обох сценаріїв. Не знаємо, можливо, після поразки в чемпіонаті вони спробують відреагувати або ж продовжать з тією ж філософією, що й у першому матчі. Незалежно від цього, у Легії дуже хороший склад, у них гарні гравці. Не має значення, які 11 футболістів вийдуть завтра, ми готові до обох варіантів, але, відверто кажучи, я також очікую певних змін у складі завтра.