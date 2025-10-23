Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про підготовку до матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Саме я прийняв цю ситуацію на початку. Після 20 матчів я дуже задоволений. Вважаю, що єдині 90 хвилин, які ми програли, були з ЛНЗ. Це єдиний поєдинок, який я можу прийняти як програний в плані нашої гри, щодо решти матчів я дуже задоволений. Але, звісно, непросто втратити шістьох важливих футболістів на початку сезону всього за два місяці. Це Аліссон, Егіналду, Невертон, Кевін, Судаков, Траоре. Складно, але ми не будемо ховатися за виправданнями.

Футбол – дуже тактична гра, та зрештою все зводиться до вуличної гри, яка складається з індивідуальних дуелей. І іноді мої футболісти повинні показати швидкість, цей стрибок у своїх діях, бо ми не можемо грати ідеально у всіх 20 матчах. Мейрелліш не може забивати по два голи в кожному поєдинку. Ізакі, Лукас – вони також іноді будуть грати погано. Але я тут, щоб покращувати їхню гру, і вони дійсно прогресують. Тому я вважаю, що наш склад спроможний виступати в трьох турнірах, бо мої футболісти продовжуватимуть рости.

Легія – одна з команд із найбільшою кількістю подач у своїй лізі. Вони ставлять свого шостого номера між центральними захисниками, фулбеків використовують дуже високо. Вони багато подають, а гравці з протилежного флангу під час подач заходять щільно у штрафний майданчик. Саме тому я пояснив своїм гравцям важливість переходу від зонного захисту до персонального. І це може бути такий собі особливий подарунок від мене вам. Але нікому не кажіть. Тільки між нами двома.