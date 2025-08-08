Головний тренер грецького Панатінаїкоса Руй Віторія прокоментував перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи з донецьким Шахтарем (0:0).

«Ми дуже добре зіграли тактично проти дуже сильної команди, яка минулого року грала в Лізі чемпіонів і дуже добре злагоджена. Гравці знають гру один одного. Неможливо повністю нейтралізувати такого суперника. Ми грали дуже добре, тільки під кінець він створив дійсно велику нагоду.

Ми грали добре тактично, але ми можемо досягти ще кращих результатів у другому матчі. З нашого боку були свої моменти, які, на мою думку, були більш небезпечними. Однак у таких матчах потрібно бути цинічними, а ми знову цього не зробили.

Дуже дивно і дуже шкода, що зрештою або Панатінаїкос, або Шахтар залишаться поза Європою, тому що, дивлячись на інші пари, розумієш, що шкода, що вони змагаються так рано», – цитує Віторію gazzeta.gr.