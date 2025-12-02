Туран - про Кривбас: «Повинні похвалити їх за гру»
Наставник Шахтаря був щедрим на похвалу опонента
близько 12 годин тому
Арда Туран / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про гру Кривбаса після заключного матчу 14 туру УПЛ (2:2). Його слова наводить УПЛ Тб.
Наш опонент сьогодні дійсно зіграв гарно. Якщо вони зуміли забезпечити собі такий результат, то, гадаю, вони зробили достатньо для того, щоб залишати поле з таким бойовим заслуженим рахунком.Ми повинні похвалити їх за гарну організацію гри і за те, скільки вони зуміли створити нам сьогодні труднощів», – сказав Туран.
