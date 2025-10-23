Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився щодо невдалого відрізка Легії перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Щодо Легії я не можу робити таких коментарів. Це їхня власна думка, що вони перебувають у поганому становищі. Щодо нас – ми дивимося лише в майбутнє. І з цієї перспективи я можу сказати лише, що наразі ми перебуваємо у відмінній ситуації. Бо ми прогресуємо і підвищуємо рівень гри. Наша увага не на результаті, попри те, що він нам потрібен.

Тому щодо нашої ситуації я не можу сказати «погано», можу лише сказати «відмінно». Ми вже вважаємо Невертона, якому 20 років, або Кауана Еліаса, якому 18, досвідченими гравцями в цьому складі. Якщо подивитися на цей склад, можливо, я міг би грати з ним у чемпіонаті до 20 років. Тож ми вчимося, але ми вчимося жорстко. Ми вчимося у важких матчах, проте знаємо, що робимо. І ми на правильному шляху, навіть якщо іноді не отримуємо результату. Наприклад, проти «Полісся» ми зробили 720 передач і 17 ударів. Оце та гра, яку ми хочемо бачити, і я вважаю, що зараз ми граємо правильно.