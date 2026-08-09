Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Епіцентром (2:0) у матчі другого туру української Прем’єр-ліги. Слова наводить пресслужба гірників.

Про гру та важкі умови:

Сьогодні про команду нічого й сказати — хлопці були неймовірними. Спекотна погода, сухе поле: після поливу газон висихав за п’ять хвилин, і м’яч сповільнювався. Попри це команда продемонструвала чудовий баланс в обороні та контролювала гру.

Я вимагав від гравців максимуму, хоча їм непросто, адже ми завершуємо п’ятитижневий підготовчий період. До того ж було складно здобути перемогу після тривалої дороги зі Львова. Щиро вітаю команду!.