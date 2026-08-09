Туран — про перемогу над Епіцентром: «Хлопці були неймовірними»
Наставник гірників підбив підсумки переможного матчу
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Епіцентром (2:0) у матчі другого туру української Прем’єр-ліги. Слова наводить пресслужба гірників.
Про гру та важкі умови:
Сьогодні про команду нічого й сказати — хлопці були неймовірними. Спекотна погода, сухе поле: після поливу газон висихав за п’ять хвилин, і м’яч сповільнювався. Попри це команда продемонструвала чудовий баланс в обороні та контролювала гру.
Я вимагав від гравців максимуму, хоча їм непросто, адже ми завершуємо п’ятитижневий підготовчий період. До того ж було складно здобути перемогу після тривалої дороги зі Львова. Щиро вітаю команду!.
Про ротацію складу:
Ми не випускаємо футболістів просто так. Мені потрібні всі гравці, і кожен має віддаватися на максимум. Минулого тижня Кауан Еліас зробив хет-трик, але сьогодні в старті вийшов Траоре. Наступного разу там може зіграти Лука чи знову Еліас.
Нам потрібні 24 футболісти одного рівня — саме завдяки цьому ми досягли успіху минулого сезону. Головне — пам’ятати, як ми перемагали, і залишатися сім'єю.
Динамо здобуло перемогу над Вересом завдяки голу Пономаренка з пенальті в компенсований час.