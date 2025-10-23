Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Очеретько почувається досить добре, він сьогодні візьме участь у тренуванні. Однак, на жаль, іноді ми не знаємо, що може трапитися під час поїздки, і вона може затягнутися більше, ніж ми очікуємо. Саме тому мені потрібен кожен мій гравець, і я використовуватиму всіх.

Після матчу ми, можливо, приїдемо в п’ятницю вранці чи вдень і вже в неділю після обіду знову доведеться грати. Мої футболісти віддають максимум за таких обставин, ніхто не ховається за виправданнями, і я хочу подякувати їм за це. Це стосується не лише нас, а й київського «Динамо». Також на старті сезону так було з «Поліссям».

Тож усі спортсмени, які зараз виступають в Україні, виконують величезну роботу. Грати за таких умов непросто, поїздки можуть займати години. Польська поліція, українська поліція – вони дійсно допомагають. Кожен робить усе можливе, але ми маємо прийняти, що спортсменам непросто виступати за таких умов. Однак ми та наші гравці намагаємося робити все можливе.