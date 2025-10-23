Туран розкрив стан Очеретька перед матчем із Легією
Тренер Шахтаря розповів про кадрову ситуацію в контексті гри Ліги конференцій
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Очеретько почувається досить добре, він сьогодні візьме участь у тренуванні. Однак, на жаль, іноді ми не знаємо, що може трапитися під час поїздки, і вона може затягнутися більше, ніж ми очікуємо. Саме тому мені потрібен кожен мій гравець, і я використовуватиму всіх.
Після матчу ми, можливо, приїдемо в п’ятницю вранці чи вдень і вже в неділю після обіду знову доведеться грати. Мої футболісти віддають максимум за таких обставин, ніхто не ховається за виправданнями, і я хочу подякувати їм за це. Це стосується не лише нас, а й київського «Динамо». Також на старті сезону так було з «Поліссям».
Тож усі спортсмени, які зараз виступають в Україні, виконують величезну роботу. Грати за таких умов непросто, поїздки можуть займати години. Польська поліція, українська поліція – вони дійсно допомагають. Кожен робить усе можливе, але ми маємо прийняти, що спортсменам непросто виступати за таких умов. Однак ми та наші гравці намагаємося робити все можливе.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже 23 жовтня на сторінці події Шахтар – Легія на Xsport. Початок – о 19:45.