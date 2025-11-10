У неділю, 9 листопада, донецький Шахтар переміг СК Полтаву з рахунком 7:1 у 12-му турі УПЛ. Після матчу головний тренер донеччан відповів на запитання журналістів. Слова тренера передає пресслужба Шахтаря.

– Хочу привітати свою команду із цією справді заслуженою перемогою та обіймаю всіх гравців. Це був складний період: за 23 дні 7 протистоянь у різних турнірах. Разом із цим тривалі подорожі, іноді траплялися епізоди з травмами, тож цей період дійсно був насиченим. І я надзвичайно задоволений тим, яку команда показала реакцію на невдалі попередні результати. Я радію сьогодні і гадаю, що зараз ми маємо право шукати позитивну сторону всіх цих подій.

Що стосується безпосередньо матчу, то я цілковито задоволений тим рівнем гри, який ми продемонстрували. Єдине, вважаю, ми могли бути трохи уважнішими в певних окремих моментах. На початку другого тайму ми дістали нагоду повернутися в реальність після пропущеного м’яча. І це вже вдруге останнім часом стається епізод, коли ми програємо боротьбу на другому поверсі та, як наслідок, пропускаємо гол у власні ворота. Тож це був своєрідний ляпас, що дозволив нам повернутися в гру сильнішими, а також нагадав про такий дуже важливий аспект, як увага до футболу. Цей епізод ми з командою детально проаналізуємо. Але найважливіше, що ми продовжуємо перемагати, і для нас важливо зберегти цей ритм, продовжувати ставитися до футболу та в цілому до нашого процесу з тією ж повагою, яку ми виявляли раніше. Я завжди наголошую: коли ми здобуваємо перемоги, то повинні пропагувати правильні речі й домінувати у своєму стилі. Тому сьогодні я можу лише привітати гравців, і ми продовжуємо рухатися далі.

– Після сьогоднішньої впевненої перемоги Шахтар створив запас у турнірній таблиці: 7 очок відриву від Динамо, 4 – від ЛНЗ. Як це впливає на психологію команди? Додає впевненості чи, навпаки, змушує бути ще обережнішими?

– Так, безумовно, це приємний факт і, звісно, поки грає на нашу користь, та ми не перебуваємо в стані ейфорії. Як я наголосив, у своєму баченні футболу нам завжди важливо робити правильні речі на полі, тому значно важливішими є ті деталі гри, які, власне, сформували її та фінальний результат.

На нас очікує ще довгий шлях цього сезону, навіть цього року. Буде багато подорожей, і цілком імовірна якась просадка з боку фізичного стану, тож, переконаний, нічого ще не скінчилося, боротьба триває. Це справді нелегкий шлях, який доводиться щоразу долати моїм гравцям, і я дійсно задоволений тим, на якій позиції ми перебуваємо зараз, але, як я наголосив, ще нічого не вирішено.

– Містере, попереду перерва на матчі збірних. Як ви плануєте заповнювати цю паузу? Скільки днів буде на відпочинок та чи плануєте якісь спаринги?

– Найближчим часом на нас очікують ще чотири робочі дні: одне тренування буде відновним і три заняття переважно саме фізичного спрямування. Після цього команда матиме чотири вихідні, а потім ми всі збираємося знову на тренування в Києві.

Узагалі цей адаптаційний період я мав можливість спостерігати в Барселоні, оскільки після кількох вихідних у контексті непростого сезону буває також важко повернутися в правильний та потрібний ритм тренувань, тому ми намагатимемося поступово до наступної гри привести наших футболістів у правильний тонус, і на нас переважно очікуватимуть тренування повторювального типу.

– Які слабкі сторони СК Полтава ви зауважили під час гри, що вони пропустили стільки голів?

– У цілому можна зазначити, що гра проходила під знаком протистоянь один в один, ми намагалися пресингувати в подібній манері на будь-якій ділянці поля. Також ми аналізували, що в матчі з Поліссям вони намагалися виходити від воріт за рахунок паса, але потім повернулися до початкових налаштувань, коли виходили за рахунок лонгбола.

Ми розуміли також, що це команда, яка дуже добре вміє грати на стандартах, тому намагалися мінімізувати кількість тих стандартних положень, які ми їм подарували. У нашому баченні гри на цей матч наша шістка мала добре зіграти в дуелях за другий м’яч, і, безумовно, сьогоднішня гра пройшла під егідою домінування ситуацій один в один. Також ми намагалися розбивати пресинг нашого суперника за рахунок виходу в трикутники.

На жаль, інші речі не можна озвучити, оскільки це таємно й стосується нашого аналізу. Проте, повертаючись саме до теми розбору суперника, я цілковито задоволений тим, яку роботу виконують мої аналітики, я їм безмежно вдячний і дуже задоволений тим, які результати свого аналізу вони мені готують щодо кожного протистояння.

– Вас уже запитували про збірні, але цікаво: минулого разу багато ваших збірників у трохи поганому настрої їхали до національної команди, зараз 7:1, ключові гравці Шахтаря знову вирушили до збірної. Які прогнози й очікування від матчів збірної України з Ісландією та Францією?

– Направду, не таким важливим є рахунок матчу, що передує іграм національної збірної, це може бути як поразка, так і перемога, та можу запевнити вас, як колишній гравець, що найважливіше в кар’єрі будь-якого футболіста – національна збірна.

І навіть у найтяжчі миті, що можуть спіткати вас на клубній арені, як тоді матч з ЛНЗ, я намагався відправити хлопців у розташування збірної із максимально позитивним настроєм, наскільки це дозволяли обставини.

Я, до речі, теж був на матчі з Азербайджаном, а як ви знаєте, турки та азербайджанці – дуже близькі нації, можна сказати, ми справжні друзі, але попри це я абсолютно щиро підтримував національну збірну України, аби підняти моральний дух хлопців із Шахтаря.

Тому, як я наголосив: клуб, звісно, грає дуже важливу роль у вашій карʼєрі, та насамперед ми захищаємо прапор тієї країни, де народилися. І я переконаний, що в моїх гравців є достатньо таланту, аби достойно презентувати як національну команду, так і Шахтар на клубному рівні.

Я також вважаю, що в української національної команди дуже талановитий тренер, а в останніх матчах хлопці продемонстрували справді бійцівські якості та відданість на полі за цей прапор і за цю країну. Тож моє серце буде з Україною в цих поєдинках.