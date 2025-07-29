Головний наставник донецького Шахтаря Арда Туран висловився про свій прихід до українського клубу, а також торкнувся теми війни та висловив повагу до народу України.

Турецький фахівець зазначив, що для нього це не просто тренерська робота — це виклик, пов'язаний із особливими обставинами. Він підкреслив стійкість і мужність українців.

«Я сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше, і ми знову зможемо грати всі матчі у нашій країні. Проте за нинішніх обставин ми дуже раді можливості проводити поєдинки в Кракові.

Я повністю розумію, в якому становищі знаходиться український народ. Він роками живе у дуже важких умовах. На мій погляд, сумніви були б несправедливими щодо нації, яка так довго терпіла це. Я не маю жодних побоювань. Навпаки, якщо завдяки нашим діям та успіхам ми зможемо принести трохи радості в їхнє нелегке життя, я буду неймовірно щасливий.

Ми провели передсезонний збір у Словенії, де були близько 40 днів. Після матчу в Кракові ми переїдемо до Львова. Клуб надав нам чудові умови для роботи. Умови збору, тренувальна база та плани поїздок були ретельно продумані до найдрібніших деталей.

Персонал робить все можливе, щоб забезпечити комфорт команди та мінімізувати будь-які негативні наслідки. Вважаю, що вони заслуговують за це великого визнання», – сказав Туран для Weszlo.com.