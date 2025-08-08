Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса (0:0).

«Ми почали матч непогано, втім загубили багато м’ячів і багато помилялись при перших передачах, хоча ми тримали гру під контролем, володіли перевагою у володінні. У другому таймі вже була більше гра, яку ми прагнемо, та ми залишались не такими якісними у своїх моментах.

Я дуже задоволений тим, як команда билась, як загалом показала себе, хоча нічиєї ніколи не достатньо для мене. Так було завжди під час моєї кар’єри. Ми зробимо все, щоб вийти в наступний етап у другій грі, бо протистояти Панатінаїкосу непросто. Це дуже досвідчена команда, але я довіряю своїм гравцям і вірю, що вони зроблять все, щоб пробитись у наступний етап», –сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.