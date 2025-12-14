Перехід 27-річного вінгера збірної України та житомирського Полісся Олексія Гуцуляка в один із турецьких клубів може не відбутися.

Як повідомляє Sport.ua, основною перешкодою стали фінансові запити футболіста. Гуцуляк розраховує на зарплату в діапазоні 1–2 мільйони доларів на рік, проте жоден із турецьких клубів, які виявляють до нього інтерес, не готовий піти на такі умови.

За даними джерела, максимум, який готові запропонувати Олексію, становить близько 700 тисяч доларів на рік. Раніше з'являлася інформація про інтерес з боку Істанбула Башакшехір, але цей клуб не є єдиним претендентом на гравця.

Переговорний процес щодо можливого переїзду Гуцуляка до Туреччини ведуть його брат, а також Олег Авдиш, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій.