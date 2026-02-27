Михавко у топі престижного рейтингу серед молодих центрбеків
Захисник Динамо посів друге місце у рейтингу CIES
близько 15 годин тому
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory представив список центральних захисників із найбільшою трансферною вартістю серед чемпіонатів, які не входять до топ-8 провідних ліг Європи.
Другу сходинку рейтингу зайняв гравець київського Динамо Тарас Михавко. За підрахунками аналітиків, 20-річний український футболіст оцінюється у 17,9 мільйонів євро.
Перше місце дісталося 19-річному французу Жоану Гаду, який виступає за Зальцбург — його вартість визначена на рівні 19,5 мільйонів євро. Замкнув трійку представник Бока Хуніорс Лаутаро Ді Лолло: трансферна ціна 21-річного аргентинського захисника складає 15,8 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що талант Динамо налаштований залишити команду.