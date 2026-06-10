Павло Василенко

Турецький Галатасарай розпочав переговори із 22-річним півзахисником англійського Брентфорда та збірної України Єгором Ярмолюком. Про це повідомляє Бурак Ерен.

За інформацією джерела, чемпіон Туреччини розглядає українського хавбека як посилення центру поля та має намір найближчим часом спробувати оформити трансфер.

Повідомляється, що клуб Ярмолюка не виключає продаж гравця в Галатасарай, але розраховує отримати за нього не менше 30 мільйонів євро, а також відсоток від майбутнього перепродажу.

Ярмолюк цього сезону встиг відіграти 42 матчі за Брентфорд, у яких записав до свого активу дві результативні передачі та один забити й м’яч.

Контракт гравця з англійським клубом розрахований до кінця червня 2031 року, а авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста збірної України в 30 мільйонів євро.