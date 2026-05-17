Брентфорд із Ярмолюком у складі розписав бойову нічию з Крістал Пелас
Команда українського півзахисника двічі відігрувалася по ходу зустрічі
У домашньому матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд зіграв внічию з Крістал Пелас.
Гості відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — пенальті реалізував Ісмаїла Сарр. Бджоли відновили паритет перед самою перервою зусиллями Данго Уаттара. У другому таймі Адам Вортон вдруге вивів орлів вперед, проте наприкінці основного часу Уаттара оформив дубль і врятував господарів від поразки.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі перший тайм. Для хавбека цей поєдинок став уже 42-м за клуб у поточному сезоні (в його активі 1 гол та 2 асисти).
АПЛ. 37-й тур
Брентфорд – Крістал Пелас – 2:2
Голи: Уаттара, 40, 88 – Сарр, 6, пен., Вортон, 52
Після цього туру Брентфорд має 52 очки та посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. Крістал Пелас із 45 балами залишається на 15-му рядку.
